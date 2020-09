Lazio-Atalanta in tv e streaming: dove vederla

La Lazio ospita all’Olimpico l’Atalanta nel recupero della 1ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio di Simone Inzaghi sfida in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 1ª giornata di Serie A. I rossoblù hanno pareggiato la prima partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium, mentre i biancocelesti fanno il loro esordio assoluto nel torneo dopo il rinvio della prima gara contro l’Atalanta. Lazio-Atalanta: la partita si giocherà mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario della Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà arbitrata dal signor Fabio Maresca di Napoli.

Lazio-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Lazio-Atalanta è stata affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Atalanta, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/21

Quando: Mercoledì 30 settembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli