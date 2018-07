Lazio, altro colpo di calciomercato: arriva Badelj a parametro zero

La società biancoceleste ha trovato un accordo con il centrocampista croato Milan Badelj svincolatosi a giugno dalla Fiorentina

La Lazio ha chiuso il secondo colpo di mercato nel giro di poche ore. Il club bianconceleste, difatti, dopo aver concluso la trattativa con il Siviglia per il centravanti argentino Joaquin Correa, sembra aver trovato un accordo anche con Milan Badelj. Il giocatore svincolatosi a fine giugno dalla Fiorentina era seguito da diverse squadre, tra cui il Milan, il Torino e lo Zenit San Pietroburgo, ma la Lazio è riuscita a superare tutti trovando un’intesa e vincendo la concorrenza. Il centrocampista ventinovenne, reduce dal Mondiale di Russia con la Croazia, arriverà, dunque, alla società biancoceleste a parametro zero e firmerà un contratto quadriennale per poi aggregarsi alla squadra di Simone Inzaghi.