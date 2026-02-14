Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Lazio, Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila, ecco la lista dei convocati di Sarri

Published

12 minuti ago

on

By

Gila

Lazio, Basic assente nel big match con l’Atalanta! La decisione su Gila, l’elenco dei convocati di Sarri

L’attesa è finita e le scelte sono state fatte. A poche ore dal fischio d’inizio del big match valido per la 25ª giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Maurizio Sarri ha sciolto le riserve. Il tecnico della Lazio ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la delicata sfida contro l’Atalanta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le novità: Gila stringe i denti, Basic alza bandiera bianca

La notizia più importante riguarda il reparto arretrato. Mario Gila, il difensore centrale spagnolo figura regolarmente nell’elenco. Il suo recupero è fondamentale per Sarri, soprattutto in una giornata in cui la difesa necessita di solidità e velocità per contrastare gli attacchi orobici. Gila sarà dunque della partita.

Niente da fare, invece, per Toma Basic. Il centrocampista croato non ha superato i problemi fisici delle ultime ore ed è stato escluso dai convocati. La sua assenza toglie un’opzione di sostanza in mediana, costringendo Sarri a valutare rotazioni diverse.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione per la gara odierna:

  • Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel
  • Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard.
  • Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Taylor.
  • Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov.
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero58 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto21 ore ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×