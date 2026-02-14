Lazio, Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila, ecco la lista dei convocati di Sarri

Lazio, Basic assente nel big match con l’Atalanta! La decisione su Gila, l’elenco dei convocati di Sarri

L’attesa è finita e le scelte sono state fatte. A poche ore dal fischio d’inizio del big match valido per la 25ª giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Maurizio Sarri ha sciolto le riserve. Il tecnico della Lazio ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la delicata sfida contro l’Atalanta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le novità: Gila stringe i denti, Basic alza bandiera bianca

La notizia più importante riguarda il reparto arretrato. Mario Gila, il difensore centrale spagnolo figura regolarmente nell’elenco. Il suo recupero è fondamentale per Sarri, soprattutto in una giornata in cui la difesa necessita di solidità e velocità per contrastare gli attacchi orobici. Gila sarà dunque della partita.

Niente da fare, invece, per Toma Basic. Il centrocampista croato non ha superato i problemi fisici delle ultime ore ed è stato escluso dai convocati. La sua assenza toglie un’opzione di sostanza in mediana, costringendo Sarri a valutare rotazioni diverse.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione per la gara odierna: