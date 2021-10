Lazio, Boksic ricorda: «Quella squadra dominava in Italia e in Europa»

L’ex attaccante biancoceleste Alen Boksic ha ricordato il suo periodo alla Lazio

Lazio e Marsiglia si sfideranno questa sera per la terza giornata di Europa League. Le due squadre però, sono anche i due ex club di Alen Boksic, ricordato anche come l’Alieno. L’ex giocatore è tornato a parlare dei due club per le colonne de Il Cuoio:

ARRIVO E RITORNO ALLA LAZIO – «Le società si erano già accordate. Sarei dovuto arrivare la stagione successiva ma con la squalifica dei francesi in Coppa Intercontinentale anticipai il mio arrivo. Sono tornato perché mi ha voluto fortemente Cragnotti, mi ha richiamato e ci siamo messi d’accordo in 5 minuti».

LA SUA LAZIO – «Nelle ultime due stagioni era diventata una squadra capace di dominare in Italia e in Europa».

