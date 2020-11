Lazio, buone notizie per Inzaghi: Leiva è tornato ad allenarsi in gruppo

Ottime notizie per Simone Inzaghi e la Lazio: Lucas Leiva è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo essersi negativizzato

Inizia ufficialmente la settimana di preparazione al match di sabato prossimo, ore 15:00, contro il Crotone.

Il tecnico Simone Inzaghi ritrova Lucas Leiva, che torna ad allenarsi questa mattina in gruppo a Formello, ma deve far a meno dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i due indisponibili a causa della vicenda tamponi (Immobile e Strakosha) oltre che Gonzalo Escalante (ancora out) e Luiz Felipe, nuovamente assente. C’è Reina, il quale era rimasto a riposo nelle ultime sedute.