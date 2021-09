Lazio, Cataldi: «Pareggio importante. Derby? Testa al Torino»

Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Lazio e Cagliari. Le sue parole sul match

«Faccio pochi gol, non è il mio forte. Al di là di questo era importante pareggiare soprattutto per i passi avanti fatti nel primo tempo. Dopo aver subito gol ci siamo buttati giù. Io più coinvolto? Si, ma il mister coinvolge tutti. Spero di metterlo in difficoltà, non è facile giocare nel centrocampo della Lazio. Derby? Ci penseremo da venerdì, siamo concentrati sulla partita contro il Torino di venerdì»