Lazio, i convocati per la Fiorentina: si fermano Marusic e Maldini! 6 assenti per Sarri, le loro condizioni ufficiali

Lazio, i convocati per la Fiorentina: la lista di Maurizio Sarri per il match della 32ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio si appresta a scendere in campo per l’atteso posticipo serale di Serie A. L’appuntamento è fissato per le ore 20:45 di oggi, lunedì 13 aprile 2026, nella suggestiva cornice dello stadio Artemio Franchi, dove i capitolini affronteranno i padroni di casa della Fiorentina. In vista di questa delicata trasferta, la società biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori chiamati a raccolta dal tecnico Maurizio Sarri. Contestualmente, il club ha voluto fare totale chiarezza sulla situazione dell’infermeria, pubblicando gli esiti dei recenti accertamenti medici a cui si sono sottoposti i calciatori attualmente bloccati da un infortunio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’emergenza infortuni: il comunicato su Marusic e Maldini

Il mister dovrà far fronte a una vera e propria emergenza, rinunciando a pedine di assoluto spessore. Non prenderanno parte alla gara toscana, infatti, Marusic, Maldini, Gigot, Gila, Provedel e Rovella. A destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le condizioni dei primi due. A fugare ogni dubbio clinico è intervenuto il club.

Ecco la nota medica diffusa integralmente per aggiornare sulle condizioni della rosa:

“A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori”.

L’elenco dei convocati di Maurizio Sarri

Nonostante le pesanti defezioni che privano la squadra di preziose rotazioni, la Lazio è chiamata a sfoderare una prestazione di grande carattere contro la formazione viola per muovere la classifica. Di seguito, l’elenco ufficiale dei giocatori a disposizione per la partita odierna:

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta

Furlanetto, Giacomone, Motta Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli

Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor

Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni

Sarà assolutamente fondamentale per i capitolini compattarsi per superare l’ostacolo delle assenze e cercare di strappare un risultato positivo in un campo storicamente ostico.