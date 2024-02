Lazio, i convocati di Sarri per il Bayern: la decisione su Vecino

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di stasera contro il Bayern

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di stasera contro il Bayern Monaco. Ecco la decisione finale su Matias Vecino, che era in forte dubbio per il match di Champions League dello stadio Olimpico di Roma.

Portieri – Provedel, Sepe, Magro.

Difensori – Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic.

Centrocampisti – Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi.

Attaccanti – Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos.