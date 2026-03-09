Lazio, i convocati per il Sassuolo: la decisione ufficiale di Sarri su Gila e Pedro. La lista completa

Lazio, i convocati per il Sassuolo: la lista completa di Maurizio Sarri per il match della 28ª giornata di Serie A 2025/26

L’attesa è finita e lo Stadio Olimpico è pronto ad accendere i riflettori per un nuovo capitolo del campionato. Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati per l’atteso match che andrà in scena questa sera nella Capitale. La partita contro il Sassuolo, valevole per la 28ª giornata della Serie A, prenderà il via alle ore 20:45, rappresentando uno snodo cruciale per la classifica e le ambizioni del club.

I convocati della Lazio: spiccano Gila e Pedro

Tra le note più liete per lo staff tecnico biancoceleste c’è sicuramente la fondamentale presenza in lista di alcuni elementi chiave. In difesa spicca la convocazione di Mario Gila, pronto a dare il suo solido contributo alla retroguardia, così come in attacco il ritorno dall’infortunio di Pedro.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.