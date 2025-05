Lazio, Delio Rossi ci crede: «La partita meno scontata è Venezia Juve, perché i bianconeri in questo ultimo periodo...»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, nel corso di un’intervista ha parlato di quello che sarà la lotta per un posto in Champions League

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei. Le parole sulla lotta per un posto in Champions:

LE PAROLE – «Secondo me la partita meno scontata è Venezia-Juventus, perché la Juve di questo ultimo periodo non vince mai fuori casa; in una gara in cui il Venezia si gioca tutto, il risultato può ottenerlo. Ovvio che la logica vuole che la Juve ha il destino nelle sue mani. Tra Torino e Roma può starci un pari ma non è scontata neanche la gara della Lazio».