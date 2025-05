Lazio, Delio Rossi analizza: «Non è facile vincere con i biancocelesti, il Lecce avrà un solo risultato utile»

L’ex allenatore di Lecce e Lazio ha rilasciato dichiarazioni riguardo la partita di domani sera all’Olimpico: le parole

L’ex allenatore Delio Rossi è pronto per assistere alla partita tra due sue ex squadre. Lazio Lecce avrà un sapore particolare per l’ex tecnico che ne ha parlato a la Gazzetta del Mezzogiorno. Le parole sulla partita di Serie A:

LAZIO – «Se il Lecce non si salva non sarà per la sfida di domani ma per quelle precedenti. Negli occhi restano le ultime gare ma ci si dimentica troppo spesso del percorso. Non è facile vincere con la Lazio, il Lecce avrà un solo risultato utile a sua disposizione».

GIAMPAOLO – «Dopo il cambio di guida tecnica, necessario. Io a Giampaolo voglio bene ho con lui un grande rapporto di stima è un enorme professionista. Lui ha snaturato la sua idea tattica, ma nel momento stesso in cui tu diventi l’allenatore nel Lecce, sai di dover potare in porto la barca e devi mettere in conto di modificare le tue idee. Questo è un atto di intelligenza. Tutti vorrebbero vedere aggressività e spettacolo ma poi dei raggiungere il risultato»·

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24