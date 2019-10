Lazio, è Immobile dipendenza. Ecco la particolare statistica

Lazio, difficile per Inzaghi fare a meno di Immobile. Quando l’attaccante non è sceso in campo dall’inizio sono arrivate tre sconfitte

Ciro Immobile è senz’altro il giocatore più importante di questa Lazio. Il suo contributo in campo e, sopratutto, in zona gol, è essenziale per l’allenatore Simone Inzaghi. Quando l’attaccante non c’è, la squadra ne risente.

Il Corriere dello Sport evidenzia una particolare statistica sui biancocelesti. Quando il partenopeo è stato assente o non è partito dal primo minuto sono arrivate tre sconfitte su quattro.