Lazio, ecco Castellanos: l’attaccante in Paideia per le visite

La Lazio accoglie Castellanos nella Capitale, l”attaccante arrivato da New York City è arrivato in Italia ed è in Paideia per le visite mediche.

«Forza Lazio, sono molto felice di essere qui». Queste le prime parole del neo attaccante biancoceleste. In serata raggiungerà la squadra in ritiro.