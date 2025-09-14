Lazio, Fabiani chiarisce: «Mercato? A gennaio faremo delle valutazioni sul nostro gruppo e se Sarri dovesse dare delle indicazioni...»

Lazio, Fabiani: «Mercato? A gennaio faremo valutazioni sul gruppo e se Sarri dovesse dare delle indicazioni…». Le sue dichiarazioni

Alla vigilia di una sfida cruciale per la classifica di Serie A, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio contro il Sassuolo. La gara, valida per l’attuale giornata di campionato, rappresenta un passaggio fondamentale per i biancocelesti, reduci da prestazioni altalenanti.

Una prova di maturità per la Lazio

La squadra di Maurizio Sarri, tecnico riconosciuto per l’approccio tattico aggressivo e la valorizzazione dei giovani, affronta un Sassuolo assetato di punti salvezza. I neroverdi di Fabio Grosso, apprezzato per il gioco propositivo, arrivano all’Olimpico con l’obiettivo di interrompere una serie di risultati negativi.

Fabiani ha sottolineato come concentrazione e mentalità saranno decisive, definendo il match non solo una sfida di classifica, ma anche un vero e proprio test di maturità. L’obiettivo dichiarato resta la corsa a un posto in Europa, ma per centrarlo servirà un cambio di passo immediato.

Con il fischio d’inizio ormai vicino, lo Stadio Olimpico si prepara a una serata di grande calcio, con due squadre determinate a conquistare punti preziosi.

PAROLE – «Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando. Lo scorso anno ha fatto intravedere ottime cose. Certo, 16 ore di viaggio oggi non aiutano, ma se il mister gli ha dato fiducia è perché evidentemente ha valutato tutte le condizioni».

MERCATO – «Il mercato non dorme mai. Noi a gennaio faremo delle valutazioni circa il nostro gruppo e laddove Sarri dovesse dare delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze della squadra. Si possono fare delle uscite e fare delle entrate, questo è fuori discussione»

GUENDOUZI – «Anche quando sta a casa sua è un leader, figuriamoci in campo e nello spogliatoio. Uno che non vuole perdere neanche al campetto coi suoi figli. Dobbiamo solo apprezzare le doti di questo ragazzo».