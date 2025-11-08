Lazio, futuro di Mandas lontano dai biancocelesti? L’agente: «Abbiamo parlato con alcuni club inglesi, che volevano mettere soldi»

Lazio, futuro del portiere Mandas distante dai colori biancocelesti? L’agente: «Abbiamo parlato con alcuni club inglesi»

Il futuro di Christos Mandas sembra ormai scritto: il giovane portiere greco è destinato a lasciare la Lazio, forse già nella finestra di mercato di gennaio. Sul talento classe 2001 si è mosso anche il Milan, ma il suo agente Diego Tavano, intervenuto al podcast Calcio con Fulmi, ha svelato di aver già avviato contatti con diversi club di Premier League.

Una mossa che apre prospettive internazionali e potrebbe proiettare l’estremo difensore verso una nuova avventura oltre i confini italiani.

PAROLE – «Mandas ragazzo fantastico, che merita. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava bene. Adesso le scelte sono diverse, non le discute, c’è una perdita del valore del giocatore da parte dell’azienda Lazio».

FUTURO – «Abbiamo parlato con alcuni club inglesi, che volevano mettere soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione, ma a molto meno. Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è più alta»

