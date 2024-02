Lazio, Gila: «Ecco qual è il pericolo principale del Bayern»

Mario Gila, difensore centrale della Lazio, ha parlato a LSC in vista del match di Champions di domani contro il Bayern Monaco

PERICOLO PRINCIPALE – «Kane. Alla fine hanno però una squadra di altissimo livello, sono molto forti. Penso che se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco possiamo avere un vantaggio molto grande».

RIPAGATO IL MARIO CHE NON HA MAI MOLLATO – «Tutte le partite ripagano. Sono partite importantissime, ogni gara la vedo come una finale. Alla fine arrivare a questa sera, come domani, è pazzesco. Il massimo è questo. Domani sarà una felicità immensa che sentirò ancora di più».

