Lazio, Hernanes rimpiange l’esultanza da ex nel 2015: «Ero giovane e non ho riflettuto bene. Avevo un bel rapporto con i tifosi biancocelesti»

L’ex centrocampista di Lazio e Inter Hernanes ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo alla sua esperienza romana. Ecco le sue dichiarazioni.

SULL’ADDIO – «Lasciare la Lazio è stato un momento emozionante e particolare. Io quel giorno lì avevo salutato ragazzi e lo staff. Avevo già pianto con loro negli spogliatoi. Uscendo dal centro sportivo, un ragazzo tifoso della Lazio mi ha detto di non andarmene»

SULL’ESULTANZA AL GOL DA EX IN LAZIO-INTER DEL 2015 – «Quell’esultanza è stato un errore. Ho sbagliato e non lo rifarei, perché avevo un rapporto magnifico con i tifosi e l’ho rovinato un po’. Mi è dispiaciuto, ero giovane e non ho riflettuto bene».