Lazio, Immobile e Caicedo ammoniti: salteranno il Milan

Lazio, problemi per Inzaghi nella prossima gara contro il Milan: biancocelesti senza Ciro Immobile e Felipe Caicedo

Continuano ad aumentare i problemi in casa Lazio. La squadra di Inzaghi infatti deve fare i conti con i tantissimi infortunati e non solo.

Immobile e Caicedo infatti erano entrambi diffidati ed entrambi sono stati ammoniti nel primo tempo del match contro il Torino. Tutti e due gli attaccanti quindi non saranno disponibili per il match contro il Milan e per Inzaghi l’allarme è rosso essendo infortunato anche Adekanye.