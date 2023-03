Lazio: Immobile non ce la fa per il derby, ma sarà in panchina

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, non partirà titolare nel derby di domenica contro la Roma. L’azzurro però sarà in panchina

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, non partirà titolare nel derby di domenica contro la Roma dopo il recente infortunio al flessore sinistro.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’azzurro sarà in panchina come nel match di andata per fare da motivatore alla squadra. Per Maurizio Sarri schierarlo dal primo minuto sarebbe un rischio troppo grosso visto che Immobile è reduce da ben quattro ricadute e il rush finale del campionato è alle porte.