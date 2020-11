Lazio, Immobile sale al secondo posto della classifica dei marcatori biancocelesti

Ciro Immobile sempre più nella storia della Lazio. Come riporta Opta, con la rete allo ’Scida’ contro il Crotone l’attaccante diventa il secondo miglior marcatore della storia della Lazio con 107 gol agganciando Giuseppe Signori. Sempre primo con 143 centri Silvio Piola.

107 – Ciro #Immobile became the second top scorer at level with Giuseppe Signori (107 goals) in Lazio’s Serie A history. Gentleman.#CrotoneLazio #SerieA pic.twitter.com/zw7ndmqpFJ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2020