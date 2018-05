De Vrij scatena il web per il rigore commesso: «È come Ciro Di Marzio» – FOTO

Stefan de Vrij è stato schierato titolare da Simone Inzaghi in Lazio-Inter, sebbene il difensore avesse già firmato con nerazzurri per l’anno prossimo. E il rigore commesso su Mauro Icardi ha scatenato le polemiche…

Non si placheranno in poche ore le polemiche intorno a Stefan de Vrij. Il difensore olandese, in scadenza di contratto, ha già firmato con l’Inter, ma nonostante ciò Simone Inzaghi lo ha schierato dal 1′ nella decisiva Lazio-Inter, scontro diretto per la qualificazione in Champions League. Dopo una partita magistrale, un errore dell’olandese ha consentito al Biscione di rimettersi in partita: fallo in area di rigore su Mauro Icardi e rigore per i nerazzurri, trasformato dall’attaccante rosarino per il 2-2. Un intervento che ha scatenato il web…

Roma, 20 maggio 2018La gioia dei giocatori dell'Inter per la conquista della qualificazione Champions. Gepostet von Fotografie Segnanti am Sonntag, 20. Mai 2018

Il difensore, secondo i più critici, avrebbe volutamente compiuto il fallo su Mauro Icardi per consentire alla sua futura squadra di riaprire e vincere la partita, così da poter giocare la Champions League la prossima stagione. Sostituito nel finale, de Vrij si è commosso in panchina ed è stato rincuorato dai compagni di squadra, ma nonostante ciò sui social network si è scatenata un’onda di polemiche, talvolta ironiche, che hanno coinvolto l’olandese. Ecco una carrellata di tweet a tal proposito:

De Vrij alla fine ha compiuto la sua missione.

Niente è mai un caso ragazzi, un giocatore che non ha mai fatto la Champions ha visto l’occasione e l’ha sfruttata.

Io li avevo avvertiti i miei amici laziali che avrebbe combinato qualcosa.

Detto, fatto. — 丿Mar¢ø #7 (@Bianco7ero) 20 maggio 2018

De Vrij come Ciro Di Marzio — Anthony (@pausascenica) 20 maggio 2018

#LazioInter

Era scritto che #DeVrij avrebbe deciso la corsa #Champions.

Fosse capitata una cosa del genere con la #Juve di mezzo non sarebbero bastate interrogazioni parlamentari.

Sarebbe stato necessario l’Intervento dell’esercito — Stefano Discreti (@StefanoDiscreti) 20 maggio 2018