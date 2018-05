In Lazio Inter gol belli ma anche gollonzi, tipo quello dell’1-0. L’autorete di Perisic diventa pure un caso social grazie al croato e a una somiglianza con Dzeko…

Per fortuna dell’Inter non è stato decisivo, ma i nerazzurri se la sono vista brutta dopo l’autogol di Ivan Perisic. Il croato, al nono minuto, ha segnato una delle autoreti più sfortunate del campionato, anche se c’è chi la considera come un gol di Marusic (vedi Lazio in vantaggio: autogol Perisic o gol Marusic? Il verdetto del Fantacalcio – VIDEO). Su un tiro dell’esterno della Lazio, il quarantaquattro interista ha deviato la palla con la faccia e l’ha messa nell’angolino. Alla fine della partita, però, Perisic ha voluto scherzarci su e lo ha fatto su Instagram.

Ha preso il fotogramma in cui il pallone gli colpisce il volto e lo ha messo tra le sue storie di Instagram. La didascalia è piuttosto divertente: «Quando Ivan Perisic si trasforma in Edin Dzeko». Non che la punta della Roma abbia mai segnato un gol colpendo la palla di faccia piena, ma comunque il paragone fa sorridere. Si può notare davvero una certa somiglianza tra Perisic e Dzeko quando la palla impatta contro la faccia del croato. Perisic adesso può riderci sopra, ma poteva costare caro quella sfortunata deviazione, anche a lui stesso: è rimasto a terra qualche minuto dopo il gol, intontito dalla botta di Marusic. Poi è andata come è andata.