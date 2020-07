Lazio, Inzaghi: «Contro il Cagliari per la Champions. Zenga? Lo stimo»

Simone Inzaghi ha analizzato la partita contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato della sfida contro il Cagliari di Walter Zenga.

200 PANCHINE – «Sono felice di raggiungere le 200 panchine domani, un traguardo importante dopo quattro anni. Sono orgoglioso. Ci manca la matematica per festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League e vogliamo conquistarla contro il Cagliari, anche se non sarà semplice».

SENSAZIONI – «All’andata fu una grande vittoria, prima della partenza per Ryad per la Supercoppa italiana. Adesso però troveremo una squadra diversa, c’è Zenga, un ottimo allenatore che stimo. Sta risolvendo molti problemi che si è trovato davanti. Noi dovremo essere bravi».

INFORTUNI – «Manca ancora un allenamento, vedremo domani. Conterà però la prestazione, non gli uomini. Sappiamo tutti che momento stiamo vivendo, la situazione d’emergenza che abbiamo avuto e Cataldi è stato un esempio. Si è infortunato a Bergamo, non avrebbe dovuto giocare nessuna di queste partite, ma si è reso sempre disponibile perché sapeva che ci mancavano giocatori importanti. Lui è stato fondamentale per noi».