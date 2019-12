Lazio, Inzaghi: «Dobbiamo essere ambiziosi e guardare avanti» – VIDEO

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, parla dopo la bella vittoria ottenuta contro la Juventus: le sue parole

«Sono convinto di questa squadra. Siamo in un ottimo momento. Dobbiamo essere ambiziosi, guardare avanti pensando che il calcio è questo. Siamo contenti di aver sfatato questo tabù: un vittoria qui con la Juve mancava dal 2003, io me lo ricordo che ero in panchina. Siamo in un buon momento ma nel calcio i giudizi variano».