Lazio, Inzaghi: «Giusto non parlare di arbitri» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le parole del tecnico biancoceleste sulle polemiche arbitrali montate in questi giorni.

«La Lazio sta meritando tutto. Non parliamo più di arbitri, siamo usciti dall’Europa per un rigore sacrosanto non dato contro il Celtic. Anche sulla partita di Napoli ci sarebbe da recriminare per ore, ma non lo facciamo. Guardiamo la classifica, senza guardare indietro, quando abbiamo perso la Champions anche per fattori non ponderabile, oltre ai nostri demeriti.»