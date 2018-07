Lazio, Inzaghi: «Soddisfatto della squadra. Milinkovic? Spero resti»

Conferenza stampa del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, prima del match contro amichevole la Spal

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa prima dell’ultima partita amichevole ad Auronzo di Cadore contro la Spal. L’allenatore ha affermato che la preparazione sta continuando bene e la squadra si sta allenando al meglio nonostante gli infortuni degli ultimi giorni di Strakosha, Marusic e Berisha. Inzaghi ha poi rilasciato qualche dichiarazione in merito al calciomercato che si concluderà prima dell’inizio del campionato: «Sono molto soddisfatto, abbiamo preso giocatori importanti che ci potranno dare energie fresche, fattore mancante nelle ultime due stagioni. Per quanto riguarda la possibile partenza di Milinkovic Savic, a cui ho concesso due giorni in più di vacanza, mi auguro rimanga perché è un giocatore in grado di cambiare le partite da solo. I nuovi arrivi Badelj e Correa sono giocatori di livello, anche se per il dopo Anderson avevo chiesto Gomez alla società». L’allenatore ha poi parlato della prossima stagione in cui la Lazio vuole far bene su tutti i fronti, vogliamo vincere l’Europa League come successo per la Supercoppa durante lo scorso anno. Infine ultime dichiarazioni sulla squadra di cui il tecnico si ritiene molto soddisfatto e in cui ha visto un grande impegno dei nuovi acquisti che si sono inseriti bene.