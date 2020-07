Lazio, Inzaghi sugli infortunati: «Luis Alberto non ci sarà, e con lui altri cinque» – VIDEO

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha fatto il punto sulla situazione infortunati

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Tra gli argomenti trattati, anche la situazione relativa agli infortunati in casa biancoceleste.

INFORTUNATI – «Luis Alberto non sarà della partita, è stato a riposo, ma stamattina avvertiva ancora dolore. Non ci sarà nemmeno Jony. Non avremo nemmeno Radu insieme a tutti gli altri come Leiva, Lulic e Patric».