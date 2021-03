Lazio, Lotito e il rinnovo di Inzaghi: «Nulla da dire»

Claudio Lotito ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi rispondendo anche alle dichiarazioni del padre dell’allenatore

Il rinnovo di Simone Inzaghi è senza alcun dubbio l’argomento caldo di questi giorni. A tenere banco le parole di ieri di papà Giancarlo. Ed ecco che, contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, a intervenire sulla questione è stato il patron della Lazio Claudio Lotito.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Il numero uno del club biancoceleste però non ha voluto commentare queste dichiarazioni : «Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Io non entro in dinamiche mediatiche e non ho nulla da rispondergli. Il rinnovo di Inzaghi? Nulla da dire».