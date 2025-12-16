Lazio, Lotito duro: «La Lazio è inscalabile, i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso la parola a margine della cena di Natale del club, rilasciando alcune dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto a margine della cena di Natale del club, soffermandosi su alcuni temi chiave. Le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport, hanno acceso nuovamente il dibattito:

PAROLE – «Se i tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio. La Lazio è inscalabile, purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società.

Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Io faccio l’imprenditore e vivo fuori dalla Lazio, loro no. Il clima di tensione non l’ho creato io, c’è qualcuno che l’ha creato. Questo clima sta nuocendo alla Lazio ma nuocerà anche alle stesse persone che lo creano».

