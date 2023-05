Lazio, Lotito: «Solo con i sacrifici si ottengono grandi risultati»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha così parlato dopo il raggiungimento della Champions da parte dei biancocelesti

Claudio Lotito ha parlato a Lazio Style Channel dopo Lazio-Cremonese.

PAROLE – Oggi il secondo posto ancora non è certo, dobbiamo vincere ancora con l’Empoli. Speriamo di mantenere sempre la concentrazione, perché oggi abbiamo visto che paghiamo cari questi cali. Oggi è stata una bella giornata che ha rappresentato il presente, il passato e il futuro di questa società. Come abbiamo visto Klose che è un esempio per coloro che intraprendono questo percorso: solo attraverso i sacrifici si ottengono risultati. Abbiamo introdotto un modello di famiglia alla Lazio nel rispetto della qualità umana di ogni individuo