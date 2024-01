Lazio, Lotito: «La nuova Supercoppa è avvincente. Sul mercato...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo una sponsorizzazione chiusa con la Regione Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

SUPERCOPPA ITALIANA– «Noi sicuramente professiamo il principio che l’importante è partecipare, ma con profitto e risultato. C’è la possibilità di vincere un trofeo, è la prima volta che viene fatta così, è più avvincente. In un contesto così, portare avanti il nostro brand Lazio e della Regione Lazio in tutto il mondo e fondamentale. La Supercoppa andrà in scena in 180 paesi. In tantissime parti del mondo il calcio si sta sviluppando adesso. Conseguire un grande risultato rimarrebbe nella storia».

MERCATO- «Noi non facciamo la collezione delle figurine, cerchiamo di inserire giocatori funzionali al progetto. Non solo per caratteristiche tecniche, ma anche per un concetto di testa. Io posso fare le cose come società, a livello infrastrutturale. Poi sul campo scendono loro, io posso favorire certi processi. È la logica del padre di famiglia: tutti allo stesso livello ma nel rispetto delle regole. Devono scendere in campo chi è più funzionale e più in forma. Adesso c’è una certa rotazione che in passato non c’era. Oggi siamo tutti concentrati a raggiungere gli obiettivi, adesso siamo in corsa per tutto. Sennò arriviamo sempre vicino e c’è qualcun altro che vince. E non va bene. La squadra oggi è cosciente di essere in corsa di poter raggiungere dei trofei, tranne la vittoria del campionato. Dipende da loro, se ci credono, come stanno facendo. È l’atteggiamento che è cambiato. Lo spirito è ‘non mollare mai’, e loro l’hanno ripreso».

CONTINUA SU LAZIONEWS24