Lazio, Lotito vuole la Conference League: il motivo

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, vuole che la sua squadra faccia bene in Conference League. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la Conference League rappresenta un obiettivo importante per la Lazio. Nel caso in cui, infatti, la corsa alla Champions dovesse complicarsi in campionato i biancocelesti potrebbero puntare a mettere in bacheca un trofeo europeo.

Il presidente Claudio Lotito ci tiene molto anche per via dei possibili premi Uefa che potranno raggiungere i 21 milioni di euro con l’avanzamento nel torneo.