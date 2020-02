Lazio, Lucas Leiva: «Mi piacerebbe tornare in Brasile»

Lucas Leiva, ai microfoni di DAZN, ha confessato di voler tornare in Brasile. Ecco le parole del centrocampista della Lazio

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva non si nasconde. Il calciatore della Lazio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN: «Mi piacerebbe tornare in Brasile da famiglia e amici ma i problemi di sicurezza nel Paese mi scoraggiano per il momento. Mi mancano i pranzi con famiglia e amici ma non si può avere tutto, io qui sto benissimo e sono felice di ciò che ho raggiunto».