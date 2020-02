Lazio, Lucas Leiva: «Scudetto? Vogliamo prima Champions matematica»

Lucas Leiva soddisfatto dopo la vittoria della Lazio sul Bologna: le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Lucas Leiva ha analizzato la prestazione della formazione di Inzaghi contro il Bologna (2-0 il risultato finale in favore dei capitolini). Ecco le sue parole.

«Abbiamo fatto una partita intensa. Nello spogliatoio non riuscivamo a parlare tanto, eravamo tanto stanchi. Per noi non cambia nulla questo primo posto. Vogliamo prima la Champions matematica e poi lo Scudetto perchè se ci pensiamo troppo potremmo distrarci. Il Bologna è una squadra forte, complimenti a loro ma abbiamo cominciato bene con qualità e siamo andati subito in vantaggio. Anche con un po’ la fortuna ci ha assistito perchè abbiamo calato il ritmo ma abbiamo vinto. Siamo stati contenti di giocare a porte aperte ma non dobbiamo dimenticare che stiamo vivendo un momento pericoloso con questo virus e dobbiamo stare attenti. Noi pensiamo a giocare. L’Atalanta è una squadra fortissima, la rispettiamo ma anche noi abbiamo fatto tanto. Ora riposo e tanta concentrazione per preparare la gara al meglio».