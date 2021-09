Lazio, Luiz Felipe: «Pareggio amaro. Sarri? C’è difficoltà»

Al termine del match contro il Cagliari, Luiz Felipe è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare il risultato

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Luiz Felipe è intervenuto per commentare il risultato del match tra Lazio e Cagliari

RISULTATO – «Pareggio amaro perchè abbiamo fatto 45 minuti straordinari. Serve per imparare, le partite durano 90 minuti, siamo stati bravi a pareggiare, ma amaro per quello che abbiamo fatto. Adesso riposiamo, perchè giovedì abbiamo una gara importante».

FILOSOFIA SARRI – «C’è un po’ di difficoltà, ma non è una scusa. Dobbiamo stare 90 minuti concentrati e non prendere gol in 20 secondi. Vedremo cosa abbiamo sbagliato per non farlo più».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24