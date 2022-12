Lazio, il vice Immobile potrebbe arrivare da Madrid: le ultime

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile e potrebbe averlo trovato a Madrid, sponda Blancos con Mariano Diaz in scadenza a giugno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sull’attaccante del Real in scadenza al 30 giugno 2023. A gennaio potrebbe accordarsi con altri club e Tare potrebbe inserirsi per bloccarlo in vista della prossima stagione.