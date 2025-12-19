Lazio, Di Canio commenta: «Se Lotito pensava di risistemare l’immagine del club dopo il mercato è sbagliato»

Lazio, Di Canio svela: «Se Lotito pensava di risistemare l’immagine del club dopo il mercato è sbagliato». Le sue parole

Ai microfoni de Il Messaggero, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha analizzato l’andamento della stagione biancoceleste, soffermandosi su vari temi: dal lavoro di Maurizio Sarri alla guida tecnica fino alle strategie del presidente Claudio Lotito, impegnato nel progetto che porterà il club alla quotazione in borsa a New York. Le parole:

PAROLE – «Sarri? Bravo, bravo e bravo Mau che ha saputo cambiare se stesso. Lo celebravano tutti per il suo modo di giocare, spettacolare, sempre alla ricerca del gol e al possesso palla. Ora sta passando alla storia per i suoi clean sheet, che sono gia otto. Castellanos? È stato fuori per molto tempo, ha bisogno di tempo. Ma il sistema di gioco funziona e può produrre risultati»

MERCATO – «Lazio al Nasdaq? Un evento che mi ha fatto sorridere, se il presidente Lotito pensava di risistemare l’immagine del club dopo il blocco del mercato estivo penso che si sia sbagliato. Quella resterà una macchia indelebile: tre indici superati dopo che per anni ci siamo sentiti dire che nessuno più della Lazio aveva i conti in ordine»

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

