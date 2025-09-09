Lazio, parla Guendouzi: «Spero di segnare tra i 5 e gli 8 gol, sarebbe fantastico. Essere escluso dalla Nazionale…». Le sue parole

Il centrocampista francese Mattéo Guendouzi, classe 1999 ed ex Arsenal e Olympique Marsiglia, ha rilasciato una dettagliata intervista al portale sportivo francese Carré, tracciando un primo bilancio del suo avvio di stagione con la maglia della Lazio. Arrivato a Roma per rafforzare il centrocampo biancoceleste, Guendouzi si è subito imposto come uno dei protagonisti del nuovo corso guidato da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

PAROLE – «L’inizio della stagione sta andando bene, abbiamo giocato due partite, una vittoria e una sconfitta. La prima partita abbiamo giocato molto male, siamo stati pessimi e bisogna dare merito al Como perché è una squadra fantastica con un grande allenatore che gioca davvero bene. È sicuramente la squadra che mi piace di più quest’anno in termini di gioco, di come gestiscono la palla e a livello tecnico. Hanno fatto un’ottima partita, mentre noi non siamo stati affatto bravi e abbiamo perso meritatamente».

«Poi però ci siamo ripresi bene in casa vincendo 4-0 contro il Verona. Sono riuscito a segnare il mio primo gol della stagione e spero di farne altri quest’anno perché è un obiettivo che mi sono prefissato. Ci proverò, spero di segnare tra i 5 e gli 8 gol, sarebbe fantastico. Ora gioco leggermente più avanzato rispetto all’anno scorso, sono più numero 8 perché giochiamo con il 4-3-3. Per questo posso buttarmi molto di più in area di rigore a differenza della scorsa stagione dove eravamo in due davanti alla difesa. So che posso segnare di più, quindi vedremo. Restano ancora 36 partite, sono tante. A fine stagione faremo il punto».

NAZIONALE – «Essere escluso dalla Nazionale fa sempre un po’ male al cuore perché l’obiettivo è quello di essere in squadra, ma va bene così. Questo dimostra che ci sono molti giocatori bravi, che c’è concorrenza e che abbiamo ancora una squadra molto forte in tutti i ruoli. Non essere stato scelto mi aiuterà a superare ancora di più me stesso nelle prossime partite, cercando di fare grandi prestazioni con il mio club per essere richiamato in Nazionale. Guardo il lato positivo, sono spinto a lavorare di più per essere ancora migliore. È molto incoraggiante per il futuro. Spero di fare una grande stagione sia individualmente che collettivamente, che tutto vada alla grande con la mia squadra e, ovviamente, di tornare a giocare con la Nazionale francese. Voglio riguadagnarmi il posto, lavorerò duramente per riconquistarlo».