Lazio, Lotito durissimo: «La squadra la fa la società, l’allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io!»

Lazio, Lotito non usa mezzi termini: «La squadra la fa la società, l’allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io!»

Claudio Lotito, come riportato da SportMediaset, è intervenuto oggi affrontando diversi temi di attualità biancoceleste. Il presidente della Lazio, presente alla conferenza stampa di presentazione di Kenneth Taylor e Petar Ratkov, ha colto l’occasione per esprimersi su vari argomenti legati al club. Di seguito le sue dichiarazioni.

CALCIOMERCATO – «Il mercato per noi è aperto ma non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Lavoriamo per riportare la Lazio dove è stata per tantissimi anni. Stiamo allestendo una squadra competitiva – ha aggiunto – ma facciamo la collezione delle figurine. Ho un elenco di cose per cui dovrei fare ricorso, spero che anche la giustizia sportiva venga estrapolata dalla Federazione, penso sia una cosa giusta. L’autoreferenzialità non funziona».

POLEMICA CON SARRI – «La squadra la fa la società, l’allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io, gli altri sono dipendenti. A me delle considerazioni e delle battute non interessa, Sarri non è uno sprovveduto e non posso pensare non conosca un calciatore. L’allenatore sapeva quale fosse la rosa. Abbiamo contattato i giocatori e se ci rifiutano io non prego nessuno, non sto qui per fare opere pie».

RIFIUTARSI DI GIOCARE LA CONFERENCE LEAGUE, ACADEMY E STADIO – «Perché fasciarsi la testa prima di rompersela? Sarri non gradisce la Conference League e posso condividere, credo che crei solo danni a un club strutturato. Noi non aspiriamo ad andare in Conference League. La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti. Noi siamo concentrati sull’Academy e sullo stadio, oltre alla quotazione al Nasdaq che è stata molto apprezzata nell’ambiente americano e questo può far fare un ulteriore salto mondiale al club».

