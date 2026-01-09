Hanno Detto
Lazio, Lotito svela: «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali»
Lazio, parla il presidente Claudio Lotito: «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali». Le parole
Arrivano novità significative riguardo al progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Durante i festeggiamenti per il 126º anniversario della Lazio, celebrati al Parco dei Daini a Villa Borghese, a Roma, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha colto l’occasione per fare il punto sulla situazione.
Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Lotito ha annunciato sviluppi rilevanti che potrebbero accelerare il percorso verso la realizzazione del nuovo impianto, confermando l’impegno della società nel portare avanti un progetto strategico per il futuro del club.
PAROLE – «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali per la presentazione della documentazione. Il calcio non è solo risultato sportivo ed economico, noi vorremmo essere un punto di riferimento per la città per educare i giovani ai valori di un tempo».
