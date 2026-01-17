Lazio, Rovella svela: «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Sulla Nazionale…»

Hanno Detto
Lazio, Rovella non ha dubbi: «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Sulla Nazionale…». Le parole
Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste in vista della gara valida per la 21ª giornata di Serie A 2025‑2026. Il centrocampista della Lazio ha fatto il punto sulla propria condizione e ha analizzato i temi principali della sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni
LAZIO COMO E GARA DELL’ANDATA – «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati anche perché era la prima giornata. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa».
INFORTUNIO E CONDIZIONE – «E’ stato un periodo difficilissimo, quando non puoi fare quello che ami è dura. Ho avuto la fortuna di avere accanto la mia famiglia, rimanere fuori quasi 4 mesi è difficile. Non vedevo l’ora di rimettermi la maglia della Lazio. La forma non è al massimo, ho ripreso a lavorare con la squadra da una settimana, in quindici giorni sarò vicino al 100% della condizione».
NAZIONALE E GATTUSO – «Avevo iniziato bene la stagione, poi purtroppo questo infortunio mi ha rallentato. Ora so di dover lavorare tanto, in questi mesi ho parlato spesso anche con il ct Gattuso, che mi è stato molto vicino prima e dopo l’operazione. Questo mi ha dato ancora più carica per recuperare e provare a essere a disposizione della Nazionale».
