Lazio, parla Sarri: «Dispiace per ieri sera. Futuro? Ci vorrà pazienza. Nelle riunioni arbitrali 2-3 giocatori nostri erano stati messi nel mirino...»

Sarri: «Dispiace per ieri. Futuro? Ci vorrà pazienza. Nelle riunioni arbitrali 2-3 giocatori nostri erano stati messi nel mirino…». Le parole

Reduce dalla pesante battuta d’arresto maturata ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la Lazio si trova ora di fronte a un momento di profonda riflessione. Questa mattina, Maurizio Sarri – allenatore toscano classe 1959, riconosciuto per il suo calcio propositivo e meticolosamente organizzato – è intervenuto attraverso i canali ufficiali del club per analizzare la prestazione della squadra. Nel suo intervento, il tecnico ha tracciato un bilancio della gara e indicato con chiarezza la rotta da seguire per ritrovare compattezza, intensità e risultati.

PAROLE – «Mi dispiace per ieri sera, ma avvolte uno ha delle situazioni familiari che deve risolvere e diventano più importanti di una conferenza stampa postpartita. Non cambiano le riflessioni sulla partita, non l’abbiamo rivista perché abbiamo fatto allenamento stamattina. Le riflessioni sono quelle da campo, poi magari rivedendo la partita nei minimi dettagli qualcosa può cambiare ma tutto lo staff ha le idee abbastanza chiare»

SEGNALI TIFOSI REGGIO EMLIA – «È un segnale positivo vedere migliaia di tifosi a Reggio Emilia. Ci deve essere preoccupazione, fin dall’inizio dell’anno avevo detto che in questa stagione dovevo portare grandissima pazienza e purtroppo dovrà portarla tutto l’ambiente. Sapevamo fosse una stagione complicata, ma vedo una squadra diversa rispetto a Como che può fare anche cosa positive. Non vedo motivi per preoccuparsi, ma ci vorrà pazienza»

DERBY – «È la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto nella mia carriera, vorrei pensarci tra qualche giorno perché emotivamente è massacrante, se si inizia lunedì è difficile arrivare a domenica. Il derby è un qualcosa a parte, non c’entrano punti e classifica, è un qualcosa di molto particolare e spero che i miei giocatori abbiano bene in testa cosa significa giocare un derby. Facciamo passare qualche giorno che è meglio»

ARBITRI – «Nelle riunioni arbitrali 2-3 giocatori nostri erano stati messi nel mirino, abbiamo due tre giocatori segnalati e credo che l’ammonizione di Rovella di ieri sia preventiva. È uno dei nomi messi sotto attenzione dagli arbitri, ma non perché fa cose particolari, ma protesta sbracciando ed è una cosa non tollerata»

