Luca Pellegrini, giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in vista del match di Supercoppa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «C’è tanto orgoglio. Alla fine portiamo un pezzo di quella che è la nostra storia. Essendo nato e cresciuto qui almeno fino ai 17/18 anni, l’orgoglio è tanto. Il fatto di partire bene quest’anno ci darà una marcia in più per quello su cui stiamo lavorando dall’inizio. Prima c’è riuscito meno bene, ora siamo siamo contenti di aver iniziato cosi il 2024. La Supercoppa? Veniamo da tre risultati positivi nel nuovo anno, possiamo trovarci in un buon momento di forma. Siamo una squadra che ha imparato a giocare partite sporche, all’inizio dell’anno invece facevamo fatica. Io leader? Scherzando l’ho sempre detto ai compagni, anche se non mi sento ancora un leader. Bisogna però impegnarsi sempre al 100% e dare consigli ai propri compagni anche quando si è in disparte apparentemente. Poi giocando di più certe cose vengono naturali. Dal primo giorno mi sento parte del gruppo, ora mi sento solo una parte un po’ più viva rispetto a tre mesi fa»,