Lazio, pericolo diffidati: in cinque a rischio

La Lazio, impegnata questa sera contro la Juventus, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli

Questa sera, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Lazio. E il club biancoceleste, già a corto di uomini a causa degli infortuni, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli.

Sono infatti cinque i laziali in diffida: Acerbi, Lazzari, Bastos, Cataldi e Lucas Leiva. A parte il brasiliano, non convocato per i soliti problemi al ginocchio, gli altri quattro dovranno fare attenzione se non vorranno saltare la prossima partita contro il Cagliari.