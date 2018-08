Tra poche ore chiuderà i battenti il calciomercato inglese ed il Manchester United potrebbe provare l’ultimo assalto al giocatore della Lazio Milinkovic-Savic

Oggi alle 18 chiude il calciomercato inglese e le società britanniche si stanno affrettando per piazzare gli ultimi colpi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Manchester United non ha abbandonato la pista che porta al centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Ai Red Devils, dunque, rimane qualche ora per convincere la società biancoceleste a cedere il giocatore e per farlo, secondo il quotidiano italiano, il club inglese potrebbe presentare un’offerta last minute da 110 milioni di euro. Difficile capire la reazione del presidente Claudio Lotito davanti ad una proposta simile dopo aver dichiarato che il prezzo del cartellino del serbo è di oltre 110 milioni di euro.

I tifosi laziali, dunque, fremono in attesa di risposte sul futuro del Sergente, seguito da numerose società europee. Se non dovesse chiudersi la pista con lo United, rimarrebbero ancora aperte difatti quelle che portano alla Juventus ed al Real Madrid.