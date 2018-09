Lazio: pronti i rinnovi di sei top player, monte ingaggi in crescita

La dirigenza della Lazio sta preparando i rinnovi di ben sei giocatori, i quali porteranno ad una crescita notevole del monte ingaggi complessivo

La Lazio, chiuso il calciomercato, vuole blindare i giocatori più importanti che sono rimasti alla corte di Simone Inzaghi. L’obiettivo della squadra biancoceleste è quello di evitare nuovi casi Biglia e Keita, venduti ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore a causa della scadenza imminente del contratto. I giocatori in questione sono delle pedine fondamentali per Le Aquile, il cui scopo è quello di centrare nuovamente la qualificazione alle coppe europee, preferibilmente la Champions League.

Come riportato dall’edizione di stamane del Corriere dello Sport a rinnovare saranno ben sei giocatori: Immobile, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic–Savic e Radu. Oltre al prolungamento del contratto quest’ultimi avranno un ritocco dello stipendio che porterà ad un’inevitabile crescita del monte ingaggi complessivo della società biancoceleste di circa il 20%. Spesa sicuramente notevole per il patron Lotito, ma altrettanto necessaria per una squadra che vuole puntare in alto come la Lazio.

