Lazio, prosegue la protesta dei tifosi: numeri shock dalla prevendita per la partita con l’Atalanta in Coppa Italia. L’Olimpico rimarrà vuoto?

L’incubo di una curva vuota si fa sempre più reale per Claudio Lotito e la Lazio. La tifoseria biancoceleste non smette di far sentire la propria voce contro il presidente e la sua gestione societaria. Le recenti difficoltà riscontrate nella vendita dei tagliandi per la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta sono l’ennesima dimostrazione di un malcontento che rischia di compromettere seriamente l’atmosfera dello Stadio Olimpico.

Oggi scade il termine per la prelazione riservata agli abbonati, ma i numeri emersi sono tutt’altro che rassicuranti. Su una base di circa 29.000 posti disponibili per chi possiede la tessera stagionale, solo poco più di 1.700 sostenitori hanno deciso di confermare la propria presenza per il match. Questo dato evidenzia non solo la scarsa partecipazione, ma anche il rischio concreto che l’impianto capitolino si presenti semideserto per uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Frattura insanabile tra supporter e società: l’impatto sulla squadra di Sarri

La situazione attuale, come riportato da La Repubblica, è figlia di una lunga serie di disagi tra la piazza e la dirigenza. I supporter accusano apertamente Claudio Lotito di non aver saputo gestire al meglio le esigenze del club e le ambizioni dei sostenitori. La protesta silenziosa, che si riflette fisicamente nell’assenza dagli spalti, è diventata il simbolo di una frattura che appare ormai difficile da sanare nel breve periodo.

Il clima ostile e il vuoto sugli spalti potrebbero avere un impatto significativo sulle prossime prestazioni dei calciatori, dato che il calore dell’Olimpico è sempre stato un fattore determinante nelle sfide decisive. Con la vendita dei biglietti in caduta libera, la mancanza di supporto vocale peserà inevitabilmente sulla squadra di Maurizio Sarri, chiamata a una prova di forza in un contesto ambientale reso gelido dalla contestazione.