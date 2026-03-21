Lazio, dubbi sul riscatto di Maldini: ecco le ultimissime valutazioni sul suo futuro! Scenario aperto

Riscatto Daniele Maldini, la Lazio adesso valuta il futuro del talento: ecco cosa filtra da Formello, tutti gli scenari

La Lazio arriva a un momento decisivo della stagione, alla ricerca di risposte dopo una serie di prestazioni altalenanti. Tra i giocatori chiamati a prendersi la scena c’è Daniel Maldini, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Contro il Bologna, il classe 2001 ha l’occasione di aggiungere un capitolo importante alla sua crescita e di incidere in una gara che può pesare sia per la squadra sia per il suo futuro personale.

Secondo il Corriere dello Sport, il secondo gol di Maldini in maglia biancoceleste potrebbe cambiare radicalmente la percezione del suo impatto. Il suo prestito è costato 1 milione più 500 mila euro di bonus, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni: una cifra significativa che impone riflessioni approfondite alla dirigenza. Lotito e il direttore sportivo Fabiani stanno valutando attentamente se l’investimento sia sostenibile e coerente con le strategie di mercato del club.

Il rendimento delle prossime settimane sarà quindi determinante. La sfida contro il Bologna rappresenta un crocevia non solo per gli obiettivi stagionali della Lazio, ma anche per il destino di Maldini nella Capitale. Un’altra prestazione convincente — magari coronata da un gol — potrebbe spingere il club a credere davvero in lui e a considerare seriamente il riscatto, aprendo la strada a un futuro più lungo in biancoceleste