Lazio, rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko contro il Sassuolo

Nello spogliatoio della Lazio, Acerbi e Ivo Pulcini avrebbero sfiorato la rissa dopo il ko contro il Sassuolo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Francesco Acerbi e il direttore sanitario, Ivo Pulcini, avrebbero avuto una violenta discussione dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. I due protagonisti del diverbio avrebbero addirittura sfiorato la rissa.

Il litigio sarebbe nato non solo per la querelle via social tra lo stesso Pulcini e il nutrizionista della Lazio ma anche sui motivi dei tanti infortuni che stanno complicando il cammino della squadra biancoceleste verso lo scudetto