Lazio Romagnoli, Lotito frena: «Ancora non è fatta. Ecco cosa manca»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del futuro di Romagnoli ai microfoni de Il Messaggero spiegando cosa manca per l’arrivo del centrale. Le sue dichiarazioni:

«Non è tutto fatto. Ora siamo in sei, crediamo all’affare Mario Gila e non torniamo indietro. Oltretutto è un rinforzo per il centro-destra, deve uscire uno a sinistra lì dietro»